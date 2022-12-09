Star Wars ile tanınmıştı! Gary Friedkin koronavirüse yenik düştü
Sinema tarihinin en sevilen ve en başarılı serileri arasında yer alan Star Wars serisinde yer alan oyuncusu Gary Friedkin, 70 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Star Wars oyuncusu Gary Friedkin, 70 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Friedkin'in Covid-19'a bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü açıklandı.
3,5 haftadır hastanede olduğu belirtilen oyuncunun 2 Aralık'ta öldüğü, ölüm haberinin ise yeni açıklandığı öğrenildi.
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