'Emily in Paris' dizisinin yardımcı yönetmeni çekimler sırasında hayatını kaybetti

Son dönemin popüler dizisi “Emily in Paris”’in yardımcı yönetmeni Diego Borella, beşinci sezonun Venedik çekimleri sırasında hayatını kaybetti.

47 yaşındaki Borella, yeni sezonun son sahnelerini çekmeye hazırlanırken ekibin önünde yere yığıldı. La Repubblica’nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Borella kurtarılamadı. Ölüm sebebinin kalp krizi olduğu düşünülüyor.

Yaşanan üzücü olayın ardından, başrolde Lily Collins’in yer aldığı dizinin çekimleri geçici olarak durduruldu.

1978 yılında Venedik’te doğan Diego Borella, Roma, Londra ve New York gibi şehirlerde eğitim almış, dünyanın dört bir yanında projelerde görev yapmış başarılı bir yardımcı yönetmen ve yazardı. “Emily in Paris”’in beşinci sezon çekimleri 15 Ağustos’ta Venedik’te başlamış ve pazartesi günü tamamlanması planlanıyordu.