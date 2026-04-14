Emir Can İğrek'ten 'uyuşturucu testi' açıklaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanat ve cemiyet dünyasından isimlere yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında kritik bir aşamaya gelindi. Soruşturma kapsamında kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun detayları paylaşıldı.

ADLİ TIP RAPORU VE İDDİALAR

Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda; oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş'ın test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürüldü. Raporda, söz konusu isimlerin saç örneklerinde yasaklı madde ve metabolitlerine rastlandığı bilgisi yer aldı.

EMİR CAN İĞREK: "HİÇBİR DÖNEMDE KULLANMADIM"

Gelişmelerin ardından ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, sosyal medya hesapları üzerinden yazılı bir açıklama yayınlayarak iddiaları kesin bir dille reddetti. İğrek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında ifadem alınmış, ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Soruşturmaya konu edilen yasaklı maddeleri hayatımın hiçbir döneminde kullanmadım. Bu durum, beni tanıyan herkes tarafından bilinmektedir."



