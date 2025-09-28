Emma Watson'dan Hollywood itirafı: 'Acı vericiydi'

‘Harry Potter’ serisinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle dünya çapında ün kazanan İngiliz oyuncu Emma Watson, Hollywood’daki deneyimlerini samimi sözlerle anlattı.

2019’da rol aldığı Little Women filminden bu yana oyunculuğa ara veren 35 yaşındaki Watson, katıldığı bir podcast yayınında kariyerinde yaşadığı zorluklara değindi. Çocuk yaşta başladığı Harry Potter serisinde 12 yıl boyunca aynı ekiple çalıştığını hatırlatan oyuncu, o dönemde büyük bir beklentiye kapıldığını söyledi:

“Harry Potter’da edindiğim bir beklenti vardı: Çalıştığım insanların ailem olacağına ve ömür boyu dost kalacağımıza inanıyordum. Ben sete arkadaşlık bulmaya gidiyordum. Bu, Harry Potter dışında ve Hollywood’da çok acı verici bir deneyimdi, kemik kırıcı derecede acı verici.”

Watson, Hollywood’daki insanların bakış açısının farklı olduğunu vurguladı:

“Onlar, ‘Bu benim fırsatım. Bu benim rolüm. Bundan ne elde edebilirim? Kendime odaklıyım. Bu benim işim. Bu benim kariyerim’ düşüncesiyle geliyorlar. Ben o bakış açısında değildim.”

Ünlü oyuncu, hayal kırıklığına rağmen bu durumun kendisini hâlâ duygusal olarak etkileyebilmesine dikkat çekerek, “Bir şekilde bununla gurur duyuyorum çünkü demek ki hâlâ kırılacak bir şeyim kalmış” ifadelerini kullandı.