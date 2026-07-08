Emmy Ödülleri Töreninde 15 yıl sonra bir ilk: Gecenin sunucusu Mariska Hargitay oldu

Televizyon sanatının en prestijli ödülleri arasında yer alan Emmy Ödülleri, bu yıl hem ödülleriyle hem de sahnedeki sunum tarzıyla tarihe geçmeye hazırlanıyor. Amerika'nın en uzun soluklu polisiye ve hukuk dramalarından 'Law & Order: SVU' dizisinin başrol oyuncusu ve yapımcısı Mariska Hargitay, bu yılki ödül töreninin resmi sunucusu olarak açıklandı. Bu karar, Hargitay'ı 15 yıl aradan sonra töreni tek başına sunan ilk kadın sunucu konumuna taşıyor. Emmy sahnesinde kadın sunucu ağırlanmasına en son 2011 yılında Jane Lynch ile tanıklık edilmişti.

TÖREN 14 EYLÜL'DE LOS ANGELES'TA GERÇEKLEŞECEK

Emmy Ödülleri, 14 Eylül'de Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Bu önemli gecede sunuculuk koltuğuna oturacak olan ünlü oyuncu Mariska Hargitay, Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından kendisine verilen bu görevden dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade etti.

Akademi, son yıllarda Emmy Ödülleri sunuculuğu için genellikle stand-up komedyenlerini, gece şovlarının popüler ekran yüzlerini veya tanınmış komedi oyuncularını tercih ediyordu. Nitekim geçtiğimiz yıl düzenlenen törenin sunuculuğunu komedyen Nate Bargatze üstlenmişti.

BU YÜZYILDA SUNUCULUK YAPACAK DÖRDÜNCÜ KADIN

Mariska Hargitay, 15 yıl aranın ardından bu misyonu üstlenen ilk isim olmasının yanı sıra, 2000'li yıllardan bu yana bu göreve getirilen dördüncü kadın olma özelliğini de taşıyor. 21. yüzyılda Emmy sahnesinde mikrofon başına geçen diğer kadın sunucular arasında Ellen DeGeneres (2001 ve 2005), ortak sunum kadrosunda yer alan Heidi Klum (2008) ve son olarak Jane Lynch (2011) bulunuyordu.

EMMY SAHNESİNE YABANCI DEĞİL

Kariyeri boyunca televizyon sektöründe pek çok başarıya imza atan Hargitay, Emmy sahnesine ve ödül heyecanına oldukça aşina bir isim. Usta oyuncu, 2006 yılında 'Law & Order: SVU' dizisinde sergilediği performansla "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Emmy ödülünün sahibi olmuştu. Aynı kategoride 2004 ile 2011 yılları arasında aralıksız olarak tam sekiz kez adaylık elde eden sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık kimliğiyle de öne çıkıyor. Hargitay, 2017 yılında yapımcılığını üstlendiği 'I Am Evidence' adlı belgeselle "En İyi Belgesel" kategorisinde de bir başka Emmy ödülünü kucaklamıştı.