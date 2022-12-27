En çok izlenen Türk dizisi belli oldu

27 Aralık 2022 Salı, 22:20

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 18 - 24 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye'nin en çok izlediği yapımlar belli oldu.

Prime Time'da en çok reyting alan diziler sırasıyla şu şekilde:

1 - Yalı Çapkını

2 - Gönül Dağı

3 - Kuruluş Osman

4 - Teşkilat

5 - Alparslan: Büyük Selçuklu

6 - Camdaki Kız

7 - Aldatmak

8 - Ben Bu Cihana Sığmazam

9 - Yasak Elma

10 - Kardeşlerim