En çok izlenen Türk dizisi belli oldu
Box Office Türkiye verilerine göre yılın son haftasında reyting rekoru kıran dizi 'Yalı Çapkını' oldu.
Box Office Türkiye, hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 18 - 24 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye'nin en çok izlediği yapımlar belli oldu.
Prime Time'da en çok reyting alan diziler sırasıyla şu şekilde:
1 - Yalı Çapkını
2 - Gönül Dağı
3 - Kuruluş Osman
4 - Teşkilat
5 - Alparslan: Büyük Selçuklu
6 - Camdaki Kız
7 - Aldatmak
8 - Ben Bu Cihana Sığmazam
9 - Yasak Elma
10 - Kardeşlerim
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