En çok izlenen Türk dizisi belli oldu

Box Office Türkiye verilerine göre yılın son haftasında reyting rekoru kıran dizi 'Yalı Çapkını' oldu.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 22:20
En çok izlenen Türk dizisi belli oldu
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Box Office Türkiye, hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 18 - 24 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye'nin en çok izlediği yapımlar belli oldu.

Prime Time'da en çok reyting alan diziler sırasıyla şu şekilde:

1 - Yalı Çapkını 

2 - Gönül Dağı

3 - Kuruluş Osman 

4 - Teşkilat 

5 - Alparslan: Büyük Selçuklu 

6 - Camdaki Kız 

7 - Aldatmak 

8 - Ben Bu Cihana Sığmazam

9 - Yasak Elma

10 - Kardeşlerim


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