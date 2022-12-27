TV yayın akışı 27 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 09:52
<p>Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Aralık Salı günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Bir Peri Masalı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Gecenin Ucunda</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Baba</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Aralık Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Bir Peri Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Gecenin Ucunda

SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Baba

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Yürek Çıkmazı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>00:15 O Kız</p> <p>02:45 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 O Kız

02:45 Gelinim Mutfakta

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:15 Ekonomi Arası</p> <p>10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Peri Masalı</p> <p>23:45 Hayatımın Şansı</p> <p>02:15 En Hamarat Benim</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Bir Peri Masalı

23:45 Hayatımın Şansı

02:15 En Hamarat Benim

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Ana Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Gecenin Ucunda</p> <p>00:15 Çöp Adam</p> <p>03:30 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Ana Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Gecenin Ucunda

00:15 Çöp Adam

03:30 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Ana Haber</p> <p>20:00 Baba</p> <p>00:15 Sipahi</p> <p>02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Sipahi

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>10:30 Yazgı</p> <p>11:45 Kadere Karşı</p> <p>13:00 Canım Annem</p> <p>14:00 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p> <p>02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

11:45 Kadere Karşı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:25 Hangimiz Sevmedik</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayatta Gülümse</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:20 Adını Sen Koy</p> <p>16:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>23:45 Kurtuluş Hattı</p> <p>02:05 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayatta Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:20 Adını Sen Koy

16:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

23:45 Kurtuluş Hattı

02:05 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

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