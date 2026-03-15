Enes Batur YouTube'a geri döndü: 'Hayat amacımı kaybettim, adeta delirdim'

Dijital içerik üreticisi Enes Batur, takipçilerinin uzun süredir merakla beklediği geri dönüşü muhteşem bir rekorla gerçekleştirdi. Bir süredir yeni içerik üretmeyen ve gözlerden uzak bir yaşam süren Batur, yayınladığı son vlog ile hem YouTube trendlerini altüst etti hem de yaşadığı içsel hesaplaşmaları izleyicileriyle paylaştı.

"HAYAT AMACIMI KAYBETTİM"

"Hayattayım vlog" başlığıyla paylaşılan videoda Batur, kariyerinin en zor dönemlerinden birini geçirdiğini itiraf etti. Yaşadığı duygusal çöküşü samimiyetle anlatan ünlü fenomen, şu ifadeleri kullandı:

"Hayat amacımı kaybettim. İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım, aylarca kimseyle konuşmadım. Adeta delirdim. Bu süreçte kalbini kırdığım herkesten tek tek özür diliyorum."

21 SAATTE 9 MİLYON İZLENME

Batur’un YouTube’a dönüşü, platformda adeta bir dijital göç başlattı. Video yayınlandıktan sadece 21 saat sonra 9,2 milyon görüntülenme sınırına dayanarak, YouTube Türkiye tarihinin en hızlı izlenen "vlog" içeriklerinden biri oldu. Sosyal medya kullanıcıları, fenomenin yaşadığı değişimi ve videodaki melankolik atmosferi geniş çaplı tartışmaya açtı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulunlarından bdurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçaşlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen YouTuber Enes Batur ülkeye döner dönmez İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Enes Batur'un uyuşturucu testi saçta (esrar-thc) pozitif çıkmıştı.