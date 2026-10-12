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Eski Kainat Güzeli Olivia Culpo ikinci kez anne oldu: Roman Augustus dünyaya geldi

Eski Kainat Güzeli Olivia Culpo ikinci kez anne oldu: Roman Augustus dünyaya geldi

12.10.2026 17:05:00
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Haber Merkezi
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Eski Kainat Güzeli Olivia Culpo ikinci kez anne oldu: Roman Augustus dünyaya geldi

Eski Kainat Güzeli Olivia Culpo ve Amerikan futbolcusu eşi Christian McCaffrey, ikinci çocuklarını kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor. Çift, Roman Augustus adını verdikleri bebeklerinin doğum anını ve karelerini takipçileriyle paylaştı.

2012 Kainat Güzeli Olivia Culpo ve San Francisco 49ers oyuncusu eşi Christian McCaffrey, ikinci kez anne ve baba oldu. 34 yaşındaki ünlü model ile 30 yaşındaki sporcu eşi, bebeklerinin dünyaya geldiğini sosyal medya hesaplarından takipçilerine duyurdu.

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Daha önce bir kızları bulunan çiftin bu kez bir oğlu oldu. Minik bebeğe Roman Augustus adı verildiği açıklandı.

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DOĞUM ANINI PAYLAŞTILAR

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen doğumun ardından sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Olivia Culpo, "Roman Augustus McCaffrey 29/09/2026" notuyla tam doğum tarihini paylaştı. Pek çok ünlü ismin aksine bebeklerinin yüzünü saklamaktan kaçınmayan Culpo; bir yaşındaki kızı Colette Annalise, yeni doğan oğlu ve eşi Christian McCaffrey ile birlikte çekilen aile karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Doğum anına ait karelerin de yer aldığı paylaşımlar büyük ilgi gördü.


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Çiftin birlikteliği 2019 yılına dayanırken, ikili 2023 yılında nişanlanmış ve 29 Haziran 2024'te Rhode Island'da dünyaevine girmişti. Çiftin ilk çocukları Colette Annalise 13 Temmuz 2025'te dünyaya gelmişti. İkili, Mayıs 2026'da ise ikinci bebeklerini beklediklerini kamuoyuna açıklamıştı.

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