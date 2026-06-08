Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık'tan boşanma sonrası manidar paylaşım: 'Pisliklerden kurtulmak için...'

Eski voleybolcu ve Survivor yarışmalarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan Sahra Işık, geçtiğimiz aylarda ani bir kararla boşandığı iş insanı İdris Aybirdi ile yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bu kadar sert ve manidar bir paylaşıma imza attı. 2019 yılında dünyaevine giren ve evliliklerinde uzun süredir çalkantılı dönemler yaşayan çift, mayıs ayında tek celsede yollarını ayırmıştı.

Boşanmanın ardından sessizliğe bürünen Sahra Işık, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Işık, antrenman görüntülerinin üzerine eklediği, "Pisliklerden kurtulmak için zihnimi temizlemeye devam" notuyla takipçilerini şaşırttı. Bu sözler, eski eşi İdris Aybirdi’ye bir gönderme olarak yorumlandı.





EVLİLİĞİ KURTARMA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti, daha önce de evliliklerinde büyük krizler yaşamıştı. Çift, evliliklerini kurtarmak adına aile terapistine gitmiş ve o dönem boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

Yaşanan bu büyük krizin atlatılmasının ardından, çiftin geçtiğimiz yıl Pamir adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. Ancak bebeklerinin gelişi de evlilikteki derin sorunları çözmeye yetmedi. Sorunları aşamayan ikili, geçtiğimiz mayıs ayında resmi olarak evliliklerini sonlandırdı.

"SENİ BENDEN KİMSE ALAMAZ"

Sahra Işık’ın boşanma sürecinin ardından yaptığı tek dikkat çekici paylaşım bu değildi. Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda oğlu Pamir ile birlikte çekilen bir fotoğrafını duygusal ve bir o kadar da iddialı bir notla paylaşmıştı. Oğluyla olan fotoğrafının altına, "Seni benden kimse alamaz. Kimsenin gücü de bize yetmez canım oğlum. Sen benimsin. Sana söz annen her şeyi yoluna koyacak ve çok mutlu olacağız" yazan Işık, eski eşiyle arasında velayet ya da benzeri bir krizin yaşanıp yaşanmadığı sorularını da akıllara getirmişti.



