'Eşref Rüya'nın yıldızı Ceren Benderlioğlu'nun yeni projesi belli oldu

Yeni sezonda televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan ve hazırlık çalışmaları hız kesmeden süren "Aşk ve Taht" dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Son dönemde yer aldığı projelerle dikkat çeken ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, son olarak rol aldığı "Eşref Rüya" dizisinin ardından yeni projesi için yapım şirketiyle el sıkışarak imzayı attı.

TAYLAN BİRADERLER YÖNETMEN KOLTUĞUNDA

Yönetmen koltuğunda Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden Taylan Biraderler'in oturacağı dizinin senaryosunu Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın kaleme alıyor. Dönem dizisi olarak ekrana gelmeye hazırlanan güçlü yapımın başrolleri de geçtiğimiz günlerde netleşmişti.



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, projede Sultan Alaaddin Keykubat karakterini Akın Akınözü, Melike Hatun’u Simay Barlas, Baş Hatun Ümmühan’ı ise usta oyuncu Ayça Bingöl canlandıracak.

"NURCİHAN" KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Kadrosu yıldız isimlerle güçlendirilen projenin son dikkat çeken transferi olan Ceren Benderlioğlu, "Aşk ve Taht" dizisinde "Nurcihan" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncunun, senaryodaki kilit rollerden biri olan Sultan Alaaddin Keykubat'ın üvey kardeşini canlandıracağı öğrenildi. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen dizinin çekim hazırlıkları devam ediyor.