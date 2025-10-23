Eşref Rüya'ya yeni oyuncu: 'Ayten' geliyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.10.2025 14:54:00
Faruk’un büyük aşkı Ayten geri dönüyor. “Eşref Rüya” dizisine Gizem Kala’nın katılmasıyla hikâye yeni bir döneme giriyor.

Çarşamba akşamlarına damga vuran Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Gizem Kala, “Ayten” rolüyle dahil oluyor. Tims&B Productions imzalı dizide, son olarak “Kirli Sepeti” dizisinde izlediğimiz Gizem Kala, hikâyeye yeni bir soluk getirecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Ahmet Rıfat Şungar’ın canlandırdığı Faruk’un, kendisine ihanet ettiği halde “Milyon Kere Ayten” diyerek unutamadığı büyük aşkı yeniden karşısına çıkacak.

Ayten’in dönüşüyle birlikte Faruk için zorlu bir sınav başlayacak ve dizinin hikayesi yeni bir döneme girecek.

