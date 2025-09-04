Evlilik teklifi almıştı: Sıla Türkoğlu şimdi de reklam filminden 10 milyon TL kazandı!

Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, bir yıldır birlikte olduğu işletmeci Ata Ayyıldız’dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Daha önce meslektaşları Halil İbrahim Ceylan, Doğukan Güngör ve Alp Navruz ile anılan Türkoğlu, özel hayatında mutluluğu Ata Ayyıldız’da buldu.

Çift, sık sık yurtdışına seyahat ediyor. Geçtiğimiz ay İtalya’ya giden ikiliden Ayyıldız, sevgilisi Türkoğlu’na Como Gölü’nde teknede evlilik teklifinde bulundu.

Önceki gün Galataport’ta bir etkinliğe katılan Sıla Türkoğlu, evlilik teklifiyle ilgili sorulara şu sözlerle yanıt verdi:

“İtalya’yı ben çok merak ediyordum, o da teklifin orada olmasını istemiş. Çok özel bir andı ve hiç beklemiyordum. Hayat bize ne getirirse her şeyin hayırlısı olsun.”



Ünlü yuncunun aynı zamanda bir tekstil markasının reklam filminden 10 milyon TL kazandığı da ortaya çıktı.

“ATA İLE TANIŞTIĞIMDA HAYATIMDA BİRİ VARDI”

Türkoğlu, daha önce katıldığı bir programda sevgilisi Ata Ayyıldız ile tanışma hikâyesini de anlatmıştı:

“İki sene önce onun mekanına gittiğimde bir arkadaş grubumla otururken tanıştık. Sosyal medyadan takip etmiş ama benim başka bir ilişkim vardı ve geri dönmedim. Bodrum’da bir kampa gittim, tesadüfen o da oradaydı. Bir kahve içtik ve başladık.”