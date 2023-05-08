Ezgi Mola evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar...

Yayınlanma: 08.05.2023 - 21:13

Güncelleme: 08.05.2023 - 21:13

'Kocan Kadar Konuş', 'Maide'nin Altın Günü', 'Organize İşler', 'Erşan Kuneri' ve 'Masumlar Apartmanı' gibi çok sayıda dizi ve filmde başrol oynayan Ezgi Mola (40), dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı (38) ile bugün Swiss Otel Maçka'da nikâh masasına oturdu. Törene 14 kişiyi davet eden ünlü çiftin nikah şahitleri dikkat çekti.

Ünlü çiftin nikah şahitliğini; eski futbolcu Sinan Engin, Aksakallı'nın yakın arkadaşı olan işletmeci Oğulcan Engin ve Mola'nın yakın arkadaşı Enis Arıkan yaptı.

Nikahtan ilk fotoğraflar da gelmeye başladı.

Ünlü oyuncu, gelinlikli fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.