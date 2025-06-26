Ezgi Mola sessiz sedasız boşandı: İşte ayrılık nedeni...

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, 2023 yılında 4 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu çift, oğulları Can’ın doğumuyla mutluluklarını perçinlemişti. Ancak bu mutluluk beklenildiği kadar uzun sürmedi.

İZMİR ADLİYESİ’NDE BOŞANDILAR

Bir süredir aralarında sorunlar yaşadığı konuşulan çift, evliliklerini sona erdirme kararı aldı. Mola ile Aksakallı, İzmir Adliyesi'nde görülen boşanma davasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.





İşte Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’nın ortak açıklaması:

“İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. (Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan) Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler.”

BOŞANMADAN ÜÇ GÜN ÖNCE DÜĞÜNE KATILMIŞLARDI

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, boşanmadan sadece üç gün önce Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı'nın Çorum’daki düğününe birlikte katılmıştı.

AYRILIK NEDENİ NE?

Kulislere yansıyan iddialara göre, çiftin boşanmasının nedeni yoğun iş temposu. Ezgi Mola’nın, Mustafa Aksakallı'nın tempolu iş yaşamına ayak uydurmakta zorlandığı ve bu nedenle ayrılık kararı aldığı öne sürülüyor.