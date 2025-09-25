Fahriye Evcen'den Claudia Cardinale'e veda: 'Gençliğini oynamıştım'

İtalyan sinemasının efsane isimlerinden Claudia Cardinale, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Usta oyuncu, 2010 yılında İsmail Hacıoğlu ve Fahriye Evcen ile başrolleri paylaştığı “Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak” adlı Türk yapımı filmde rol almıştı.

Cardinale, filmde canlandırdığı Sinyora Enrica karakteriyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanmıştı.

Vefat haberinin ardından rol arkadaşı Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi. Evcen, “Filmde Claudia’nın gençliğini oynamıştım. Kendi yolculuğumun bir mihenk taşıydı. Nasıl bir ilhamdı, karşılıklı oturup sohbet etmek nasıl bir deneyimdi anlatamam. Bir efsaneyle aynı seti paylaşmak, hayatımın en değerli anılarından biri olarak kalacak” ifadelerini kullandı.