Fatih Ürek’in mirasıyla ilgili kardeşlerinden kesin karar: Kıyafetleri ve takıları satılarak bağışlanacak

Geçtiğimiz aylarda yaşam mücadelesini kaybederek aramızdan ayrılan ve Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilen ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in dudak uçuklatan serveti ve mirasının nasıl paylaşılacağı konusu gündemdeki yerini koruyor. Bodrum'daki malikanesinden dairelerine, lüks arabasından mücevherlerine kadar geniş bir mal varlığı bulunan sanatçının ailesinden, miras tartışmalarına son noktayı koyan resmi bir açıklama geldi.

"MÜCEVHERLER VE EVLER ÇALINDI İDDİALARI ASILSIZ"

Snob Magazin'in haberine göre; Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, sanatçının vefat sürecinden bu yana basında yer alan "kürkler, mücevherler ve paralar çalındı, bölüşüldü" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Sürecin tamamen hukuki zeminde ilerlediğini vurgulayan Ürek, "Daha hastayken hakkımızda asılsız haberler çıktı. Kendi avukatına süreci yönetmesi için biz de yetki verdik" şeklinde konuştu.

KIYAFETLERİ VE TAKILARI EĞİTİME VE HAYVANLARA BAĞIŞLANACAK

Kardeşler arasında herhangi bir problem bulunmadığının altını çizen Selvi Ürek, ünlü sanatçının geride kalan eşyalarının hayır işlerinde kullanılacağını şu sözlerle duyurdu:

"Evet takıları vardı. Bir kısmı satıldı, bir kısmı hatıra olarak alındı. Gözlüğü, bir iki çantası vs. isteyen kardeşler aldı ama kalanları satıp eğitime bağışlayacağız. Daha bir sürü ayakkabısı, kıyafeti var. Hepsini satıp eğitim, biraz da hayvanlara bağışlayacağız. Kesin olarak."

BORÇLARI ÖZ KAYNAKLARIYLA ÖDENDİ

Fatih Ürek’in geride bıraktığı vergi ve banka borçlarının bulunduğunu da saklamayan abla Ürek, "Çok şükür ki borçlarının büyük bir kısmını kendi öz kaynakları ödedi" bilgisini paylaştı. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından geriye kalan mal varlığının dört yasal mirasçı arasında eşit şekilde paylaştırılacağı aktarıldı.

EN BÜYÜK ARZUSU KENDİ ADINA OKUL YAPTIRMAKTI

Yaşarken vasiyetini her yıl güncellediğini belirten Fatih Ürek, katıldığı bir programda en büyük hayalini, “Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okullarımıza ihtiyacımız var, ben çocukları görünce ağlıyorum” sözleriyle dile getirmişti. Kardeşlerinin kıyafet ve takı satışından elde edilecek gelirle eğitime destek sağlama kararı, sanatçının bu vasiyet niteliğindeki arzusunu akıllara getirdi.