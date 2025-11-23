Feridun Düzağaç: Şarkılarımı yapay zekâ ile kirletmeyin

Şarkıcı Feridun Düzağaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, yapay zekâ kullanarak müzik üreten gençlere seslendi ve kendi şarkılarının bu yöntemle yeniden üretilmesini istemediğini belirtti.

Düzağaç, teknolojinin ve yeni dünyanın getirdiği müzikal araçları anladığını vurgularken, yapay zekâ ile hazırlanmış çalışmalarla ilgili iş birliği ya da fikir taleplerinin kendisine iletilmemesini istedi. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, sizler için her zaman en iyisini diliyorum. Hayatlarınızda teknolojinin ve yeni dünyanın getirdiği enstrümanların önemini anlıyor ve yadsımıyorum. Ancak lütfen yapay zekâ aracılığıyla oluşturduğunuz 'müzikal' çalışmalarla ilgili fikir, iş birliği ya da benzeri talepleri benimle paylaşmayınız. Özellikle de lütfen şarkılarımı yapay zekâ ile… nasıl desem… ‘kirletmeyiniz’ ve herhangi bir remix’e konu etmeyiniz. Sizi seviyor, anlayışınıza sığınıyorum."

Düzağaç’ın bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.