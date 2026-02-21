Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol çiftinden müjde: Bebek geliyor!

Sanat ve medya dünyasının birbirine yakıştırılan çiftlerinden Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor. Temmuz 2025’te nikâh masasına oturan ve evliliklerini genellikle gözlerden uzak, huzurlu bir şekilde sürdüren çiftten gelen "bebek" haberi, sevenlerini sevince boğdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Oyuncu ve şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu ile başarılı spiker Merve Dinçkol, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından eş zamanlı yaptıkları paylaşımla ilan etti. İlk kez anne olmaya hazırlanan Merve Dinçkol, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa duygusal bir not düşerek; "Ramazan bereketiyle geldi" ifadesini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Merve Dinçkol Şerifoğlu (@dinckolm)'in paylaştığı bir gönderi

MUTLULUK KARELERİ PAYLAŞILDI

Bebek beklediklerini şık bir kareyle takipçilerine duyuran çiftin heyecanı yüzlerine yansıdı. Paylaşımın ardından meslektaşları ve hayranları, Şerifoğlu ve Dinçkol çiftine tebrik mesajları yağdırdı. Çiftin bebeğinin cinsiyeti ve doğumun ne zaman gerçekleşeceği ise şimdiden merak konusu oldu.