'Filmim çekilirse beni Serenay oynasın' demişti: Mahmut Tuncer'in isteğine Serenay Sarıkaya'dan yanıt

Birçok ünlü isim, hayatlarının film olması durumunda kendilerini Serenay Sarıkaya’nın canlandırmasını istediğini açıklamıştı. Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki ve merhum şarkıcı Güllü, geçmiş yıllarda verdikleri röportajlarda “Beni Serenay canlandırsın” ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak, türkücü Mahmut Tuncer de Sarıkaya’ya benzer bir çağrıda bulundu. Geçen hafta katıldığı bir televizyon programında konuşan Tuncer, “Hayatım bir gün film olursa Serenay Sarıkaya oynasın. Onun oyunculuğu çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani” dedi.

Tuncer’in açıklaması sosyal medyada gündem olurken, bir kullanıcı yapay zekâ uygulamasıyla Serenay Sarıkaya’yı Mahmut Tuncer’e benzettiği bir görsel paylaştı.









Söz konusu paylaşıma kayıtsız kalmayan Sarıkaya, fotoğrafa “İnanılmaz. İkna oldum, olacağım gibi...” yorumunu yaptı.

Serenay Sarıkaya, bugüne kadar rol aldığı yapımlarda herhangi bir ünlü ismi canlandırmadı.