Fırat Tanış’tan aşk ilanı: Yönetmen Zeynep Günay ile ilk kare geldi!

Canlandırdığı karakterlerdeki başarısı ve toplumsal duyarlılığıyla tanınan usta oyuncu Fırat Tanış, bu kez sanatıyla değil, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi. 2022 yılında sekiz yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Tanış, uzun süredir adının birlikte anıldığı ünlü yönetmen Zeynep Günay ile olan ilişkisini ilk kez sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İLİŞKİLERİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLARDI

Boşanma sürecinin ardından aşk yaşamaya başlayan ancak birlikteliklerini kamuoyunun uzağında tutmayı tercih eden çift, kural bozdu. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle çekilen romantik bir fotoğrafını yayımlayan Tanış, bu kareye sadece bir fotoğraf olarak değil, sanatsal kimliğine yakışır şekilde duygusal bir şiir notuyla can verdi.

Zeynep Günay ile fotoğrafını William Shakespeare'e ait olan '116. Sone' şiiri ile paylaşan Fırat Tanış, şu ifadelere yer verdi;

"Mutlu birleşmesine hiçbir engel yok bence

Gerçekten sevenlerin. Sevgi demem sevgiye

Bir döneklik yaparsa bir değişme görünce,

Başka yola saparsa sevgili saptı diye:

Hayır, sevgi besbelli sağlam bir nirengidir,

Boraları gözler de sallanmaz, göğüs gerer,

Gemilere yön veren yıldızların dengidir,

Değeri bilinmeden başı tâtâ göğe erer.

Zamanın soytarısı değildir sevgi asla,

Gül yüzlüler göçse de orağına düşerek

O değişmez kısacık günlerle haftalarla,

Direnir ve katlanır mahşerin ucuna dek.

Yanılıyorsam bunda ve çıkarsa yanlışım,

Ne hiç kimse sevmiştir, ne ben şiir yazmışım."

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Ünlü oyuncunun bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Takipçileri ve sanatçı dostları, çiftin karesine "Çok yakışmışsınız", "Sanat ve aşk bir arada" yorumlarıyla destek verdi. Fırat Tanış’ın şiirli ilanı, magazin dünyasında "Seviyeli ve sanatsal aşk ilanı" olarak nitelendirildi.

Fırat Tanış’ın gönlünü kaptırdığı Zeynep Günay; "İstanbullu Gelin", "Kulüp" ve "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" gibi Türk televizyon tarihinin önemli yapımlarının yönetmen koltuğunda oturmasıyla tanınıyor.