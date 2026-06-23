'Fıs Fıs İsmail'den 'Çocuklar Duymasın' itirafı: Pınar Altuğ oyuncu değil!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en çok izlenen yapımlarından biri olan "Çocuklar Duymasın" dizisi, yıllar sonra gelen çarpıcı bir set itirafıyla yeniden magazin gündemine oturdu.

Dizide canlandırdığı "Fıs Fıs İsmail" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Süleyman Yağcı, rol arkadaşı Volkan Severcan ile birlikte katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Kadrodaki bazı başrol oyuncularının kökenine değinen Yağcı, "Gerçekler kapatılmasın" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.





"ONU SAHNEDE YETİŞTİREN TAMER KARADAĞLI’YDI"

Dizinin ana kadrosunda yer alan birçok ismin aslında profesyonel olarak oyuncu olmadığını dile getiren Süleyman Yağcı, dizide "Meltem" karakterine hayat veren Pınar Altuğ’u hedef alarak şu iddialarda bulundu:

"Pınar Altuğ mesela oyuncu değil. Şükrü (Koruyucu) oyuncu değil. Çaycı Hüseyin (Alparslan Özmol) oyuncu değil. Ben de konservatuvarlı değilim. Bırak şimdi, gerçekler kapatılmasın. Onu sahnede yetiştiren de Tamer Karadağlı’ydı. Set aralarında ona sürekli oyunculuk dersleri veriyordu."

"HEPİMİZİN EKMEK TEKNESİ OLDU"

Açıklamalarında herhangi bir kötü niyet taşımadığını ve gerçeği dile getirdiğini vurgulayan usta oyuncu, projenin hayatlarındaki önemine de değindi. Yağcı, ekibin alaylı olmasına rağmen yakalanan başarının altını çizerek, "Öte yandan Çocuklar Duymasın hepimizin ekmek teknesi oldu" diyerek dizinin tüm oyuncuların kariyerindeki dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Süleyman Yağcı'nın bu açıklamalarının ardından, dizinin diğer başrolleri olan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın bu iddialara ne yanıt vereceği ise sosyal medyada şimdiden merak konusu oldu.