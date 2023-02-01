Flört teklifini reddedince 3 milyon dolarlık tazminat davası açtı: 'Depresyona girdim'

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 18:38

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 18:38

Singapur'da K. Kawshigan isimli erkek ile Nora Tan isimli kadın 2016'da tanışarak arkadaş oldu. Kawshigan, Eylül 2020'de Tan'la görüşerek kendisiyle sevgili olmak istediğini söyledi. Fakat Tan bunu reddederek, Kawshigan'ı sadece arkadaş olarak gördüğünü ifade etti. Independent Türkçe'nin aktardığına göre; aldığı olumsuz yanıtın ardından Kawshigan, ısrarlı şekilde taleplerini yineledi ve kabul etmemesi halinde Tan'ı, itibarını zedeleyecek bir tazminat davası açmakla tehdit etti.

Bunun üzerine Tan, Kawshigan'la birlikte terapiye katılmaya başladı. Kadının, bunun Kawshigan'ın durumu kabullenmesini sağlayacağını düşündüğü aktarıldı. Fakat Tan, bir buçuk yılın ardından terapiyi bıraktığında Kawshigan yeniden kendisini tehdit etmeye başladı.

TACİZ SUÇLAMASINDA BULUNDU

Tan, adama karşı geçen yıl nisanda taciz suçlamasıyla şikayette bulundu ve mayısta kendisiyle iletişimi kesti.

SONUNDA TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bunun üzerine Kawshigan da temmuzda Tan'a karşı Yüksek Mahkeme'de tazminat davası açtı.

Kawshigan, yaşadığı travma yüzünden iş hayatına odaklanamadığını, gelirinin düştüğünü ve masraflı terapiyle rehabilitasyon süreçlerinden geçmek zorunda kaldığını öne sürdü. Tan ise hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı Kawshigan'a karşı dava açtı. Duruşmanın 9 Şubat 2023'te görüleceği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞ

Ayrıca Kawshigan, ağustosta Tan hakkında 22 bin dolarlık ayrı bir tazminat davası daha başlattı. Bu şikayette Kawshigan, Tan'ın terapi sürecinden çekilerek aralarındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savundu.

Ancak 28 Ocak'ta görülen duruşmada mahkeme, Kawshigan'ın haksız olduğuna karar verdi.