Ümit Özdağ, İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya tazminat ödeyecek

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 17:10

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 17:12

Ümit Özdağ, üç yıl önce katıldığı bir televizyon programında, eski İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu, örgütle bağlantılı Kazakistan Türk İş Adamları Derneği’nin başkan yardımcılığını yaptığını savundu.

İDDİASINI YİNELEDİ

Özdağ’ın bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kavuncu hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma açtı. Özdağ, ifadesinde, Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğu iddiasını tekrarladı.

Savcılık, Kavuncu hakkında soyut beyan ve iddiaların dışında somut deliller bulunmadığı sonucuna vararak, 31 Mayıs 2021’de kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Bu gelişme üzerine Kavuncu, Özdağ hakkında tazminat davası açtı.

KARAR ÇIKTI

Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava bugün sonuçlandı. Duruşmada, Özdağ’ın avukatı Paşa Büyükkayaer, müvekkilinin Kavuncu’ya FETÖ’cü değil, FETÖ ile iltisaklı dediğini, ikisinin ayrı kavramlar olduğunu söyledi. Kavuncu’nun ve sosyal çevresinin FETÖ ile bağlantılı, bir kısmının ise iltisaklı olduğunu iddia etti. Büyükkayaer, dosyanın iki yıl bekletildiğini, Özdağ’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı kavgadan iki hafta sonra fezlekenin düzenlendiğini iddia ederek, “Bütün yargı ve yürütme Soylu ile kavga ettikten sonra müvekkilin üstüne yürümeye başlamıştır” dedi.

Özdağ, Kavuncu’ya 20 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.