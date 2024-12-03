'Yılın Modeli' ödülü ilk kez bir trans kadına gitti: Alex Consani kimdir?
ABD'nin New York eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Alex Consani, British Fashion Council tarafından verilen 2024 Yılın Modeli ödülüne layık görüldü.
Consani, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:
“Benden önce gelen, özellikle Siyahi trans kadınlar, bugün içinde bulunduğum alanı yaratmak için çok mücadele ettiler. Dominique Jackson, Connie Fleming ve Aaron Rose Phillips gibi isimlere minnettarım...”
Consani, 2019’da IMG Models ile sözleşme imzaladı. 2023 yılında Victoria's Secret'ın ilk transgender modeli olmasının ardından, Charli XCX'in "360" klibinde rol aldı ve 2024’te de Heidi Klum’un geleneksel Cadılar Bayramı partisinde kostümüyle dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medyada da oldukça etkili olan Consani, 4 milyondan fazla takipçiye sahip. TikTok hesabında (@captincroook) moda dünyasının sahne arkasına ilişkin iletiler paylaşıyor.
Alex Consani’nin bu ödülü kazanmasını alkışlayanlar olduğu kadar, eleştirenlerin de sayısı epey fazla.
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