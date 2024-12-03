'Yılın Modeli' ödülü ilk kez bir trans kadına gitti: Alex Consani kimdir?

Consani, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

“Benden önce gelen, özellikle Siyahi trans kadınlar, bugün içinde bulunduğum alanı yaratmak için çok mücadele ettiler. Dominique Jackson, Connie Fleming ve Aaron Rose Phillips gibi isimlere minnettarım...”