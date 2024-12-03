Antalya'daki sır ölüm dünya basınında...
Antalya'da tatil yapan 20 yaşındaki Tyler Kerry, 29 Kasım sabahı otelin asansör boşluğunda ölü bulundu. Ailesi, olayın kaza sonucu gerçekleşmediğine inanıyor ve cinayet soruşturması açılmasını talep ediyor.
Tyler’ın amcası Alex Price, ITV’ye yaptığı açıklamada, yeğeninin ölüm haberini sabah erken saatlerde aldığını belirtti. Price, "Tyler’ın cesedini İngiltere’ye getirmeyi umuyoruz. Ancak hala ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok" dedi.
Tyler’ın büyükannesi Colette Kerry ise "Bu trajik bir kaza değil. Sanki birileri bir şeyleri örtbas etmek istiyor. Polis cuma günü geldi, fakat o zamandan bizimle hiç iletişim kurmadılar" dedi.
KIYAFETLERİ FARKLI YERLERDE BULUNDU...
Colette, olayın gerçekleştiği gece çoğu aile üyesinin 22.00 sularında odalarına çekildiğini, ancak Tyler’ın, kuzeni Nathan ve kardeşi Mason ile otelde kaldığını söyledi.
Nathan ve Mason ise Tyler’ın bir koltukta uyuduğunu, kısa süreliğine içecek almak için onu yalnız bıraktıklarını, döndüklerinde ise genç adamın kaybolduğunu öne sürdü. Tyler’ın ceket ve tişörtü, bıraktığı yerde bulundu.
Arama sırasında otelin bodrum katına inildiğinde, restoranın yakınlarındaki iki otel çalışanı asansör boşluğunu gösterdi. Tyler’ın cesedine de orada rastlandı. Üzerinde yalnızca iç çamaşırı ve çorap vardı, diğer kıyafetler ise otelin farklı yerlerinde bulundu.
SALDIRI ŞÜPHESİ
Büyükanne Colette Kerry, otel genelinde çeşitli yerlerde kan izleri tespit ettiklerini söyledi Kerry, sözlerine şöyle devam etti:
"Oğlumuzun kanı otelin farklı yerlerine dağılmış durumda. E-sigara cihazı, başka bir katta bulundu ve kanla kaplıydı. Bu bir cinayet soruşturması olmalı. Korkarım Tyler saldırıya uğradı ve olay intihar ya da kaza gibi gösterilmeye çalışılıyor."
İngiliz basınına göre, Türk yetkililerden tatmin edici bir yanıt alamadıklarını ifade eden aile üyeleri, olayın düzgün bir şekilde araştırılması ve adaletin sağlanması için çabalarını sürdürecek.
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