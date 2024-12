Dünyaca ünlü sanatçı tamamen 'kör olduğunu' açıkladı

Yayınlanma: 03.12.2024 - 16:14

77 yaşındaki efsanevi İngiliz şarkıcı ve piyanist, The Devil Wears Prada adlı yeni müzikalinin gala performansı sırasında hayranlarıyla önemli bir gelişmeyi paylaştı.

John, mesajında, "Bazılarınızın bildiği gibi bir süredir göz sorunları yaşıyordum ve şimdi görme yeteneğimi kaybettim. Cumartesi akşamı düzenlenen gösteriyi göremedim, fakat keyif aldım. Bu, benim için zor ama en azından duyabiliyorum ve kulağa hoş geliyordu. Geldiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Aylar önce, hayranlarını kısmi görme kaybına neden olan göz enfeksiyonu hakkında bildiren John, 'tedavinin son derece yavaş ilerlediğini ve enfeksiyondan etkilenen gözünün geri dönmesinin biraz zaman alacağını' söylemişti.

Elton, son güncellemesinde, görüşünün geri gelip gelmeyeceği hakkında bir bilgi paylaşmadı.

ELTON JOHN KİMDİR?

Elton John, gerçek adıyla Reginald Kenneth Dwight, 25 Mart 1947'de İngiltere'nin Pinner kasabasında doğmuş, müzik tarihinin en ünlü ve etkili sanatçılarından biridir. Hem bir şarkıcı hem de bir söz yazarı olan Elton John, pop, rock ve glam rock türlerinde eşsiz bir yere sahiptir. Kariyeri boyunca 300 milyondan fazla albüm satmış, müziğiyle tüm dünyada milyonlarca insanı etkilemiştir.

2014 yılında uzun süredir birlikte olduğu David Furnish ile evlenmiştir ve çiftin iki çocuğu vardır. Elton, müzikte olduğu kadar açık sözlü kişiliğiyle de tanınır. LGBTQ+ hakları konusundaki savunuculuğuyla da büyük bir etki yaratmıştır. Sanatı, tarzı ve cesaretiyle hem müzik dünyasında hem de toplumsal alanlarda bir ikon olarak kabul edilir.

Hala aktif bir müzisyen olan Elton John, "Farewell Yellow Brick Road" adlı veda turnesiyle kariyerine son noktayı koymayı planlamıştır.

Müzik Kariyeri

Elton John, kariyerine 1960'larda başladı ve 1970'lerde küresel bir ikon haline geldi. Özellikle "Your Song", "Rocket Man", "Tiny Dancer", "Candle in the Wind" ve "Goodbye Yellow Brick Road" gibi şarkılarıyla büyük başarı elde etti. Onu zirveye taşıyan albümleri arasında "Goodbye Yellow Brick Road" ve "Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player" gibi eserler bulunur.

Bernie Taupin ile Ortaklığı

Elton John'un söz yazarı Bernie Taupin ile olan ortaklığı, müzik dünyasının en üretken ve başarılı işbirliklerinden biridir. Taupin sözleri yazar, Elton müziği besteler.

Sahnede İkonik Stili

Renkli kostümleri, büyük gözlükleri ve sıra dışı sahne şovlarıyla tanınır. Elton John, sadece sesiyle değil, görsel estetiğiyle de unutulmaz bir sahne sanatçısıdır.

Film ve Müzikaller

Elton John, "The Lion King" (Aslan Kral) film müzikleriyle büyük başarı elde etmiş, bu çalışmalarıyla Oscar kazanmıştır. Ayrıca "Billy Elliot" ve "Rocketman" gibi projelerde de yer almıştır. "Rocketman", onun hayatını konu alan ve büyük beğeni toplayan bir biyografik filmdir.

Ödüller ve Unvanlar

Elton John, Grammy, Oscar, Tony ve Altın Küre gibi birçok prestijli ödül kazanmıştır. 1998 yılında, Kraliçe II. Elizabeth tarafından "Sir" unvanıyla şövalye ilan edilmiştir.

Hayırseverlik Çalışmaları

Elton John, özellikle AIDS araştırmaları ve tedavisi konusundaki çalışmalarıyla tanınır. 1992 yılında Elton John AIDS Foundation'ı kurmuştur.