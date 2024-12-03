Issız adanın derin sırrı: Değil girmek, yaklaşmak bile yasak!

Bu yasağın sebebi, adanın 4 bin kadar rhesus makak maymununa ev sahipliği yapması. Maymunlar, daha önce Porto Riko'daki bir tesisteydi ancak sürekli kaçıp herpes B virüsü yaymaya başladılar. Bunun üzerine Güney Carolina, Morgan Adası’nı bu maymunlar için güvenli bir sığınak olarak tahsis edildi ve 1979-1980 yılları arasında koloni buraya taşındı.