Issız adanın derin sırrı: Değil girmek, yaklaşmak bile yasak!
ABD’nin Güney Carolina eyaleti açıklarındaki bu adaya girmek kesinlikle yasak ve bunun ürkücü bir sebebi var. Zira sakinleri, herpes B virüsü taşıyor ve bu sebeple, adaya yaklaşmanız bile soruşturma geçirmenize neden olabiliyor.
ABD'deki Güney Carolina kıyılarında bulunan Morgan Adası, yüzeysel bakıldığında sıradan bir ada gibi görünebilir. Ancak bu adaya ayak basmak kesinlikle yasak. Uyarı levhalarında açıkça "Hayvanları beslemeyin, yaklaşmayın, rahatsız etmeyin, taciz etmeyin veya yaralamayın. Aksi takdirde yasal işlem yapılır," yazıyor.
Bu yasağın sebebi, adanın 4 bin kadar rhesus makak maymununa ev sahipliği yapması. Maymunlar, daha önce Porto Riko'daki bir tesisteydi ancak sürekli kaçıp herpes B virüsü yaymaya başladılar. Bunun üzerine Güney Carolina, Morgan Adası’nı bu maymunlar için güvenli bir sığınak olarak tahsis edildi ve 1979-1980 yılları arasında koloni buraya taşındı.
Adada insanlar yaşamıyor, ancak maymunlar ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü tarafından biyomedikal araştırmalarda kullanılmak üzere gözlemleniyor. Araştırmacılar dışında kimse adaya giriş yapamıyor ve her yıl yüzlerce maymun incelenmek üzere adadan alınıyor.
Ancak tüm önlemlere rağmen, geçtiğimiz ay bir araştırma tesisinden 43 maymun kaçtı. 6 Kasım’da yaşanan olayda maymunların bazıları hızla yakalanırken, bir kısmı haftalarca kayıp kaldı. Bu durum, halk sağlığı riskini yeniden gündeme taşıdı.
Morgan Adası’nı ziyaret etmek yalnızca yasa dışı değil, aynı zamanda potansiyel bir sağlık tehlikesi. Unutmayın, enfekte maymunlarla temas hem size hem de çevrenizdekilere ciddi zararlar verebilir.
Bilim kurgu filmleri bile, araştırma maymunlarıyla uğraşmanın felaketlere yol açabileceğini söylüyor!
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