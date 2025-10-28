Game Of Thrones'un yıldızı evlendi... İşte son hali!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.10.2025 14:06:00
Haber Merkezi
Game of Thrones’un Bran Stark’ı Isaac Hempstead Wright, Londra’da gerçekleştirdiği samimi düğünle partneri “M” ile evlendiğini sosyal medyadan duyurdu.

Game of Thrones’un Bran Stark’ı olarak tanınan oyuncu Isaac Hempstead Wright, hafta sonu gerçekleşen düğünüyle evlendiğini duyurdu.

26 yaşındaki Wright, HBO’nun kült dizisinde sergilediği performansıyla En İyi Genç Yardımcı Oyuncu dalında Young Artist Ödülü’ne aday gösterilmişti. Nörobilim alanında üniversite diplomasına sahip olan oyuncu, Londra’da gerçekleşen samimi düğün töreninden fotoğraflar paylaşarak partnerine sadece “M” olarak atıfta bulundu.

Image

Wright paylaştığı karelere şunları yazdı:

“Tanıştığım en iyi insan, hayatımın en güzel günü, sahip olabileceğimiz en iyi arkadaşlar ve aile. Ne gün, ne hayat – seni seviyorum M. Bu günü bu kadar özel kılan herkese kocaman teşekkürler.”

Fotoğraflarda, çiftin törenden çıkarken arkadaşları ve aileleri tarafından konfetilerle karşılandığı anlar da yer aldı. Düğün, yakın çevre ve aile üyelerinin katılımıyla oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşti.

