Gamze Özçelik 8 yıl sonra setlere dönüyor: İşte yeni adresi ve rolü

Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak 2018 yılında Mehmetçik Kut’ül Amare projesinde yer alan Gamze Özçelik’in yeni projesi belli oldu. Kendisini tamamen kurucusu olduğu "Umuda Koşanlar Derneği"nin yardım faaliyetlerine adayan Özçelik, TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan iddialı bir yapımla izleyici karşısına çıkacak.

AFRİKA’DA BİR MÜHENDİS: ZEYNEP

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Özçelik, “Operasyon Alesta” kod adlı dizide başrolü üstlenecek. Ünlü oyuncu, dizide gerçek hayatındaki yardım misyonuyla da paralellik gösteren bir karaktere; Afrika’da görev yapan idealist bir Türk mühendisi olan Zeynep’e hayat verecek.

DEV KADRO VE RESMİ DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilecek olan dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un yapacağı, senaryosunu ise Onur Böber’in yazdığı projede Özçelik’e şu isimler eşlik edecek:

Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan ve Meltem Akçöl.

ÇEKİMLER YAKINDA BAŞLIYOR

Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planlanan dizi, Gamze Özçelik’in yıllar süren ekran sessizliğini bozması açısından büyük önem taşıyor. Oyuncunun, sahadaki yardım tecrübesini canlandıracağı mühendis karakterine nasıl yansıtacağı ise hayranları tarafından şimdiden merak konusu oldu.