Gazeteci Güneri Civaoğlu’nun mirası aileyi karıştırdı: Yeğenlerden vasiyetname iptali talebi

Geçtiğimiz yıl 85 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Güneri Civaoğlu’nun mirası, ailesinde büyük bir krize yol açtı. 1987 ve 2019 yıllarında imzaladığı iki vasiyetnamede tüm malvarlığını eşine bıraktığını belirten Civaoğlu’nun kararına, bazı mirasçılar karşı çıktı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Civaoğlu’nun vefatının ardından kanunen mirasçı olarak eşi Canan Civaoğlu ile yeğenleri Mehmet Selim Molu, Hayri Molu ve Nadir Uluğbay’ın çocukları Ragıp Kemal Uluğbay ve Güneri Kerim Uluğbay kaldı.

YEĞENLERDEN VASİYETNAME İPTALİ DAVASI

Civaoğlu’nun İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, yeğenler, gazetecinin 1987 ve 2019 tarihli vasiyetnamelerinin iptali için başvurdu. Dilekçede, Civaoğlu’nun eşinin baskısı ve tehditi nedeniyle bu vasiyetnameleri yapmak zorunda bırakıldığı iddia edildi.

Yeğenler, dilekçelerinde şu ifadeleri kullandı:

“Güneri ile eşi Canan Civaoğlu, resmi olarak evli olmalarına rağmen uzun yıllardan beri fiilen ayrı yaşamaktadır. Evlilikleri kağıt üzerinde anlaşma niteliğindedir.”

Aile içi bu anlaşmazlık, ünlü gazetecinin mirasının nasıl paylaşılacağı konusunda hukuki sürecin devam edeceğini gösteriyor.