George Clooney: 'Çocuklarım için yönetmenliği geri plana attım'

Hollywood’un usta oyuncusu ve başarılı yönetmeni George Clooney, kariyerinde önemli bir karar aldığını açıkladı. İnsan hakları avukatı Amal Clooney ile evli olan ve 8 yaşında ikiz çocuk babası olan Clooney, babalığın hayatında birçok önceliği değiştirdiğini söyledi.

Irish Examiner’a konuşan Clooney, yönetmenliğin artık kolay bir seçim olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“8 yaşında çocuklarım var, bu yüzden kariyer tercihlerimi değiştirmem gerekiyor. Yönetmenlik, 10 ay yollarda olmak anlamına geliyor. Şu anda yönetmenlik artık yapabileceğim bir şey olmaktan çıktı çünkü çocuklarım var ve evde olmalıyım. Tüm bunlar için onların yanında olmak istiyorum.”

Başarının zamanla kararları daha rahat alınabilir hâle getirdiğini söyleyen ünlü sanatçı, her oyuncunun bu şansa sahip olmadığını vurguladı:

“Genç bir oyuncuyken bunu yapma lüksünüz yok. Sadece bir iş bulmaya çalışıyorsunuz. Küçük mekânlarda düşük ücretle ya da hiç ücret almadan tiyatro yapıyorsunuz ve aniden biri size para ödüyor. ‘Para kazandığıma inanamıyorum’ diyorsunuz. Bu yüzden, ‘Şöhrete hazır mıyım?’ deme şansınız olmuyor çünkü bir sonraki işe koşuyorsunuz.”

Clooney, yönetmenlik kariyerine 2002’de Confessions of a Dangerous Mind ile başladı; 2005’te Good Night, Good Luck ile başarı kazandı. Son olarak ise 2023 yapımı spor draması The Boys in the Boat filmini yönetti.