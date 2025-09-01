George Clooney Venedik’te hastalandı: Basın toplantısını kaçırdı

Hollywood’un ünlü ismi George Clooney, sinüs enfeksiyonu nedeniyle Venedik Film Festivali’nde yeni filmi Jay Kellynin basın toplantısına katılamadı. 64 yaşındaki oyuncu, doktorlarının dinlenme tavsiyesi üzerine gündüz yapılan fotoğraf çekimlerine ve akşam yemeğine katılmadı.

Filmdeki rol arkadaşları Adam Sandler ve Laura Dern, Clooney’nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sandler, “Film yıldızları da hastalanır” derken, Dern, “George burada olamayacak kadar perişan durumda” ifadelerini kullandı.

Yoğun gün öncesinde dinlenmesi tavsiye edilen Clooney, ertesi gece eşi Amal Clooney ile birlikte kırmızı halıda poz verdi. Galanın ardından çift, Venedik’ten ayrılırken, George Clooney sağlıklı görünümüyle kameralara yansıdı.

Yeni filmi Jay Kellynin dünya prömiyeri öncesinde sağlık önlemi alan Clooney, festival süresince kendini toparlayarak kırmızı halıda hayranlarını selamladı.