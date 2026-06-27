Giray Altınok'tan '1 milyon TL'lik telif davası' iddialarına yanıt: 'Hanımefendi üzülmesin'

Oyuncu Giray Altınok'un, 'Prens' dizisinde canlandırdığı karakterin görsellerini ve repliklerini kupalara yazdırarak satan bir kişiye "iznim yok" diyerek 1 milyon TL'lik tazminat davası açtığı iddiaları basında yer almıştı. Olayın ardından yaşanan gelişmeler üzerine ünlü oyuncu konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"KENDİMİ AĞLAMAMAK İÇİN ZOR TUTUYORUM"

Hakkında dava açıldığı iddia edilen satıcı kadın, sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak duruma tepki gösterdi.



Söz konusu videoda, "Ben ne kadar senin üzerinden para kazanabilirim. Kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimi ağlamamak için zor tutuyorum" ifadelerini kullandı.





"BENİM TARAFIMDAN AÇILMIŞ BİR DAVA YOK"

Sosyal medyada hızla yayılan bu açıklamaların ardından Giray Altınok, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir duyuru yayımladı.



Telif hakları süreçlerinin şahsen değil, avukatlar tarafından takip edildiğini vurgulayan Altınok, yapım şirketleri ve kanalların da korunması gereken ayrı hakları olduğunu hatırlattı.

Altınok, konuya açıklık getirdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dostlar telif haklarıyla alakalı süreçleri biz kişisel olarak takip etmiyoruz. Bunu takip eden avukatlar var. Dolayısıyla da her süreçten anında birebir haberdar olmuyoruz. Ayrıca yapım şirketleri ve kanalların da bu içeriklerle alakalı korunması gereken ayrı hakları var. Söylediğine göre hanımefendi daha evvel de bu konuda sıkıntı yaşamış zaten. Şimdi aldığım bilgiye göre de benim tarafımdan o meblağda kendisine açılmış bir dava da yok. Ancak hanımefendi üzülmesin lütfen. Sürecin bu noktalara gelmeyeceğinden emin olabilir. Sevgiler".