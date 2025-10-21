Gonca Vuslateri’den annelik mesajı: 'Evlat insan için büyük bir şans'

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, mart 2024’te Levent Yaşar ile evlenmiş, nisan ayında kızı Asya’yı dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz akşam katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vuslateri, annelik duygusunu, “Annelik çok kıymetli bir duygu. Evladınızdan öğreneceğiniz çok şey var. Evlat insanı terbiye ediyor, kendinizdeki yanlışları görüyorsunuz. Hepimiz için büyük bir şans” sözleriyle paylaştı.

Kısa süre içinde hem evlilik hem de annelik heyecanını yaşayan Vuslateri, kızı Asya ile hayatında yeni bir döneme adım attı.