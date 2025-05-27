Gönül Dağı'nın yıldızı Hazal Çağlar ile futbolcu Samet Akaydın evleniyor

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Samet Akaydın, sevgilisi Hazal Çağlar’a romantik bir evlilik teklifi yaptı.
Hazal Çağlar, bu özel anı sosyal medya hesabından “Evet dedim!” notuyla paylaştı.
Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü, ünlü çifte tebrik ve mutluluk mesajları yağdı.