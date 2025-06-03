Sihirli Annem filminin galasına bile gidememişti: Gül Onat hastanede tedavi altına alındı!

Kanal D ekranlarında yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem, sinema uyarlamasıyla geri döndü. Filmde; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi sevilen isimler rol aldı. Eski kadronun büyük oranda korunması hayranlar arasında heyecan yarattı.

GÖRKEMLİ GALA, HÜZÜNLÜ EKSİK

Film, görkemli bir gala ile izleyicinin karşısına çıktı. Ancak dizide "Perihan Teyze" karakterine hayat veren Gül Onat’ın galaya katılamaması dikkat çekti. Usta oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını açıklayan Gül Onat’ın hastanede çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın yayılmasının ardından hayranları ve meslektaşları, “Geçmiş olsun”, “Çok üzüldük”, “Dualarımız seninle” gibi yorumlarla ünlü oyuncuya destek verdi.

"İYİLEŞECEĞİME UMUDUM YOKTU"

Gül Onat, daha önce katıldığı bir televizyon programında sağlık durumuna dair şu açıklamayı yapmıştı:

“Geçen yıl bu tarihte çok tehlikeli bir ameliyat geçirdim. Pankreasın yarısı, dalağımın tümü ve ince bağırsaktan bir bölüm alındı. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu.”