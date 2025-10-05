Güllü'nün asistanı sessizliğini bozdu... Ünlü ismin ölümüne dair iddialara net yanıt geldi!

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül gecesi evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar tartışmaları sürdürürken, asistanı Çiğdem Deniz Emir sessizliğini bozdu.

Show TV’ye konuşan Emir, sosyal medyada kendisine yöneltilen suçlamalara sert tepki göstererek, “Bir kitle var ki sürekli bizi hedefe koydu. Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin mümkünatı yok” dedi.

Olay gecesine ilişkin yaşadıklarını anlatan Emir, kapının çalmasıyla uykulu halde olduğunu ve aşağı indiğinde Güllü’yü yerde yatar halde gördüğünü ifade etti:

“Aşağıya indiğimde tüm gerçekle yüzleştim. Güllü Hanım'ın yerde yattığını görüyordum o kadar. Kapının çalmasıyla birlikte uyku halindeydim. Ne olduğunu anlayamadım. Herkes aşağıya iniyor diye ben de bilinçsizce peşlerinden indim.”

Üç ay önce Güllü ile ticari bir anlaşmazlık yaşadığını doğrulayan Emir, bunun husumete dönüşmediğini belirterek, “O kaza benden çok önce oluyor. O yıllarda Güllü Hanım’ı tanımıyordum bile. O olaydaki asistan ben değilim” dedi.

Asistan ayrıca bazı çevrelerce gündeme getirilen “planlı cinayet” iddialarını da reddetti ve “Neden daha önce bu iddialar ortaya atılmadı?” diye sordu.

Olayın soruşturma sürecinde ses kayıtlarındaki tutarsızlıklar, bilgi kirliliği ve Güllü’nün yakınlarının beyanları gerekçe gösterilerek dosya Cinayet Büro’ya devredilmişti. Emir ve Güllü’nün çocukları, ilk aşamada düşmenin kaza sonucu gerçekleştiğini savunurken, bazı eski yakın çevre açıklamaları soru işaretlerini artırdı. Adli ve tıbbi incelemeler ise sürüyor.