Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ses kayıtlarının dosyaya girdiği öne sürüldü. Kayıtlarda, sanatçının çocukları ve gelin adayının, ölümün ardından bazı dijital hesapların şifrelerini değiştirmeye çalıştığı iddia edildi.

26 Eylül’de yaşamını yitiren Güllü’nün ölümü, “şüpheli ölüm” kapsamında incelenmeye devam ediyor. Soruşturma sürecinde daha önce, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu belirtilen bazı ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Gülter, bu kayıtların ardından “tasarlayarak kasten yakınını öldürme” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

DOSYAYA YENİ KAYITLAR EKLENDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, soruşturma dosyasına yeni ses kayıtları eklendi. İddiaya göre bu kayıtlarda, Güllü’nün oğlu Tuğberk ile nişanlısı Sena’nın da yer aldığı ve aile bireylerinin sanatçıya ait e-posta hesaplarının şifrelerini değiştirmeye çalıştığı duyuluyor.

Söz konusu konuşmaların 11 Ekim 2025 tarihinde kaydedildiği ve Tuğyan Ülkem Gülter tarafından bir yakın arkadaşıyla paylaşıldığı ileri sürüldü. Kayıtlarda geçen bazı ifadeler ise dikkat çekti. İddialara göre konuşmalarda, “Gmail’i de değiştirelim mi?”, “Bana da at annemin şifrelerini” ve “Annemin Hotmail şifresini nasıl bulmuştuk?” şeklinde cümleler yer alıyor.

ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN ARAŞTIRILIYOR

Şifrelerin hangi amaçla değiştirilmek istendiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmazken, bu girişimin soruşturma kapsamında detaylı şekilde araştırıldığı öğrenildi. Öte yandan, Güllü’ye ait olduğu belirtilen altın bileziklerin akıbeti de aile ve yakın çevrede merak konusu olmaya devam ediyor.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, elde edilen yeni delillerin dosyaya nasıl yansıyacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.