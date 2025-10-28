Günlerdir hastanede... Sibil Çetinkaya'dan kötü haber!

Son dönemde oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Günlerdir süren tedavisine rağmen fenalaşan Çetinkaya, hastalığının nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

“VİRÜSÜN NE OLDUĞUNU BULAMIYORUZ”

Hastane odasından yaptığı paylaşımlarda hayranlarını bilgilendiren Çetinkaya, “Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni. Korkunç bir gece geçirdim, ateşim bir türlü düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu düşünüyorum ama sinirlerim zayıfladı. Artık damar bulamıyorlar” ifadelerini kullandı.

AĞRILAR VE HALSİZLİK DEVAM EDİYOR

Çetinkaya, son sağlık durumu hakkında da şunları paylaştı:

“10 gün… Kötü, iyi bir gün geçirmiyorum. Ağrılarım çok, karnım çok şiş. Halsizim, test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Dalgalanmalı bir durum, moralim bozuk. Uzun bir süre daha buradayız. En son netleşince ileteceğim, sağ olun.”

Fenomenin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri Çetinkaya’ya “Geçmiş olsun” dilekleri ve moral mesajları gönderdi.