Güzide Duran, Fikret Orman'la görüntülendi: Boşanma sürecindeki eşi Adnan Aksoy sert tepki gösterdi!

2008 yılında evlendiği iş insanı Adnan Aksoy’dan boşanma kararı alan manken Güzide Duran, devam eden dava sürecinde yeni bir aşkla gündeme geldi. İki çocuk sahibi çift, karşılıklı tazminat davaları açarken, Duran’ın adı eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’la anılmaya başladı.

Sosyete kulislerinde Duran ve Orman’ın ilişkisi konuşulurken, Duran’ın Fikret Orman’ın Göcek’teki lüks yatında vakit geçirdiği iddiaları da yer aldı.

ADNAN AKSOY’DAN SERT TEPKİ

Boşanma sürecindeki görüntülere ilişkin açıklama yapan Adnan Aksoy, “Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık, geride bıraktığı çocukları bile en hafif tabiriyle ihanettir” ifadelerini kullandı.

Aksoy ayrıca, “Program program gezip ‘iyi anne ve iyi eş’ vurgusu yaparken, bu uzun süredir devam eden hayat biçimini nasıl maskelediği artık beyan ortaya çıkmıştır. Maalesef bu şahsiyetin tercihleri sonucu başta çocuklar ve ben, hiçbir şekilde hak etmediğimiz bir süreç yaşamak zorunda bırakıldık. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum” dedi.