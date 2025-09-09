Hadise: 'Anne olmaya hazırım, çocuğum özgür bir dünyada büyüsün'

Hadise, L’Officiel Türkiye’nin yeni sayısının kapağına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, anne olmaya hazır olduğunu belirterek, “Dünya kötüleşiyor ama ben bu karanlığa güzel bir evlat bırakacağım” dedi.

Hadise, annelik anlayışını ise şöyle özetledi:

“Çocuğumu bu dünyadan uzak tutmak isterim. Çünkü o, bu hayatı seçmeyecek. Özgürce yaşasın isterim. Ama aynı zamanda çocuğuyla kaliteli vakit geçiren bir anne olmak isterim. Telefonda değil, yanında. Biliyorum, çocuğum olursa beni bambaşka bir kadın yapacak.”



GEREKSİZ İNSANLARLA VAKİT KAYBETMEK İSTEMİYORUM

Aşk hayatına dair de konuşan Hadise, eskiden romantik hayallerin peşinde koşarken, şimdi daha gerçekçi olduğunu söyledi:

“Üç yıl önce sorsaydın umutsuz bir romantiktim. Ama artık ne istediğimi çok iyi biliyorum. Hadise’yi olduğu gibi kabul etmeyenle mutlu olamam. Gereksiz insanlarla vakit kaybetmek istemiyorum.”



HEMCİNSLERİM TARAFINDAN ÇOK YALNIZ BIRAKILDIM

İşçi bir ailenin kızı olarak Belçika’da doğduğunu ve sahneye çıktığı ilk günden beri kendi yolunu açtığını belirten Hadise, “Arkamda holding patronu bir baba yok. Babam işçiydi, annem fabrikada çalıştı. Benim gücüm duruşumdan ve kadınlara olan inancımdan geliyor. Hoş, hemcinslerim tarafından çok yalnız bırakılsam da ben her zaman kadınlar için konuşmaya, ses olmaya devam edeceğim. Doğru bildiğimi söylemekten vazgeçmedim” dedi.

MANİFEST'İN YANINDAYIM

Sosyal medyadaki nefret ve linç kültüründen yorulduğunu da söyleyen Hadise, “Sosyal medya güçlü olmayan insanlar için çok tehlikeli. Allah bile kullarını yargılamazken, insanlar nasıl bu kadar kolay yargılayabiliyor?” ifadelerini kullandı.

Sanatçı, hakkında soruşturma başlatılan Manifest grubuna da destek vererek, “Ben Harbiye sahnemde aynı baskılara maruz kaldım ve o gün kimsenin sesi çıkmadı. Susmayın, sesinizi çıkarın. Herkes sussa bile, kadınların yanında olacağım” dedi.