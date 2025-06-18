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Hadise, Joey King ile etkinlikte dans etti: O anları paylaştı

Hadise, Joey King ile etkinlikte dans etti: O anları paylaştı

18.06.2025 10:32:00
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Haber Merkezi
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Hadise, Joey King ile etkinlikte dans etti: O anları paylaştı

Şarkıcı Hadise, Belçika’daki bir etkinlikte Hollywood yıldızı Joey King ile bir araya geldi. İkili, müziğin ritmine kapılıp birlikte dans etti; o anlar Hadise’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ünlü şarkıcı Hadise, Belçika’da düzenlenen özel bir etkinlikte Hollywood’un genç yıldızlarından Joey King ile bir araya geldi.

"Ramona and Beezus" ve "The Kissing Booth" gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Joey King ile Hadise, etkinlikte keyifli anlar yaşadı.


MÜZİĞİN RİTMİNE KENDİLERİNİ BIRAKTILAR

Gece boyunca müziğin ritmine kendilerini kaptıran ikili, birlikte dans etti. Neşeli anlar sosyal medyada da ilgi gördü. Hadise, Joey King ile birlikte dans ettikleri o anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine sundu.

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