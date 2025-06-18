Hadise, Joey King ile etkinlikte dans etti: O anları paylaştı

Ünlü şarkıcı Hadise, Belçika’da düzenlenen özel bir etkinlikte Hollywood’un genç yıldızlarından Joey King ile bir araya geldi.

"Ramona and Beezus" ve "The Kissing Booth" gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Joey King ile Hadise, etkinlikte keyifli anlar yaşadı.





MÜZİĞİN RİTMİNE KENDİLERİNİ BIRAKTILAR

Gece boyunca müziğin ritmine kendilerini kaptıran ikili, birlikte dans etti. Neşeli anlar sosyal medyada da ilgi gördü. Hadise, Joey King ile birlikte dans ettikleri o anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine sundu.