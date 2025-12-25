Hadise’nin Ahmet Çakar’a açtığı hakaret davasında karar

Şarkıcı Hadise, YouTube kanalında kendisi hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla futbol yorumcusu Ahmet Çakar’a açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Ahmet Çakar’ın Hadise’ye 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İddiaya göre Hadise, 15 Aralık 2024 tarihinde katıldığı bir programda geçmiş ilişkileri ve ayrılık süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ahmet Çakar ise daha sonra katıldığı bir programda, Hadise’nin bu sözleri üzerinden şarkıcı hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Hadise’nin avukatı Orhan Erol, mahkemeye sunduğu dilekçede Ahmet Çakar’ın açıklamalarının iftira ve hakaret içerdiğini belirterek, “Müvekkilimin itibarı, onuru ve saygınlığı zedelenmiştir. Bu nedenle 50 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

FAİZİYLE ÖDEYECEK

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Hadise ve Ahmet Çakar katılmadı, tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme, Hadise’nin davasını kabul ederek Ahmet Çakar’ın 50 bin TL manevi tazminatı, olayın gerçekleştiği 15 Aralık 2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Hadise’ye ödemesine karar verdi.