Hailee Steinfeld ile Josh Allen evlendi

“True Grit”, “Ender's Game”, “Bumblebee” ve “The Edge of Seventeen” gibi filmlerle tanınan oyuncu Hailee Steinfeld, gönlünü iki yıl önce Amerikan futbolunun yıldız isimlerinden Josh Allen’a kaptırmıştı.





2024 yılında ilişkilerini kamuoyuna duyuran ünlü çift, geçtiğimiz kasım ayında nişanlandıklarını açıklamıştı.

Allen, Steinfeld’e sahilde çiçeklerle süslenmiş romantik bir ortamda diz çökerek evlenme teklif etmişti. Daha önce evlilik teklifine hazırlıksız yakalandığını söyleyen Steinfeld, o anları “Büyüleyici” sözleriyle ifade etmişti.





People dergisinin haberine göre; mutlu birlikteliklerini bir adım ileri taşıyan 28 yaşındaki Hailee Steinfeld ile Josh Allen, California’da sade ve şık bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğün törenine aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı öğrenildi.



