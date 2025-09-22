Hailey ve Justin Bieber çifti aile pozuyla gündem oldu

2018 yılında evlenen Hailey-Justin Bieber çifti, geçtiğimiz yıl ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ayrılık iddialarıyla sık sık gündeme gelen çiftin mutlu birlikteliği sürüyor.

Jack Blues adını verdikleri oğullarının yüzünü kamuoyuyla paylaşmayan çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, eşi ve oğluyla çekilen aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraf, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Justin Bieber (@lilbieber)'in paylaştığı bir gönderi

Öte yandan 31 yaşındaki şarkıcının önümüzdeki haftalarda düzenlenecek Coachella Festivali'nde sahne alacağı açıklandı.