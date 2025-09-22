Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hailey ve Justin Bieber çifti aile pozuyla gündem oldu

Hailey ve Justin Bieber çifti aile pozuyla gündem oldu

22.09.2025 16:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hailey ve Justin Bieber çifti aile pozuyla gündem oldu

Justin Bieber, eşi Hailey ve oğulları Jack Blues ile verdiği aile pozunu sosyal medyada paylaşarak takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

2018 yılında evlenen Hailey-Justin Bieber çifti, geçtiğimiz yıl ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ayrılık iddialarıyla sık sık gündeme gelen çiftin mutlu birlikteliği sürüyor.

Jack Blues adını verdikleri oğullarının yüzünü kamuoyuyla paylaşmayan çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, eşi ve oğluyla çekilen aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraf, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justin Bieber (@lilbieber)'in paylaştığı bir gönderi

Öte yandan 31 yaşındaki şarkıcının önümüzdeki haftalarda düzenlenecek Coachella Festivali'nde sahne alacağı açıklandı.

İlgili Konular: #Justin Bieber #Hailey Bieber