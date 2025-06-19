Hakan Kurtaş’tan Birce Akalay’a doğum günü mesajı: 'Aşığınım'

Son olarak Mezarlık dizisi ve Cumhuriyet Şarkısı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Birce Akalay, bugün 41’inci yaş gününü kutluyor.

SEVGİLİSİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Bir süredir Akalay ile mutlu bir ilişki sürdüren oyuncu Hakan Kurtaş, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. 36 yaşındaki Kurtaş, birlikte çekilen bir fotoğrafa, “İyi ki doğdun biriciğim. Hayatı hep dalgasıyla, köpüğüyle, layığıyla yaşayalım. Aşığınım.” notunu düştü.





"DÜNYAYI GEZELİM" MESAJI

Kurtaş, geçtiğimiz günlerde Akalay ile çıktığı tatilden de çok sayıda kare paylaşmıştı. Kurtaş’ın “Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin” notuyla yaptığı paylaşıma Akalay ise “Seni çok seviyorum canım sevgilim... Dünyayı gezelim...” yorumunu yapmıştı.

EVLİLİK SORUSUNA YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan Hakan Kurtaş, geçtiğimiz aylarda evlilik iddialarıyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Ünlü oyuncu, “Birbirini sevmek çok güzel, çok eşsiz bir şey. Evlilik gibi kıymetli konular, yani ağza sakız edilmeyecek kadar önemli konular. O yüzden onlar olduğu zaman haberiniz olur. Ama öyle bir şey yok şu an. Teklif de olmadı. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.