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'Halka'nın Samara'sı Daveigh Chase'in ölüm nedeni belli oldu

'Halka'nın Samara'sı Daveigh Chase'in ölüm nedeni belli oldu

30.06.2026 15:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Halka'nın Samara'sı Daveigh Chase'in ölüm nedeni belli oldu

Dünyaca ünlü "Halka" (The Ring) filminde canlandırdığı Samara karakteriyle tanınan 35 yaşındaki ABD'li oyuncu Daveigh Chase yaşamını yitirdi. Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamada, genç oyuncunun ölüm nedeni AIDS olarak bildirildi.
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Dünyaca ünlü korku filmi "The Ring" (Halka) filmindeki ikonik Samara rolüyle ve "Lilo & Stitch" animasyonundaki seslendirmesiyle tanınan eski çocuk yıldız Daveigh Chase’in ölüm nedeni öğrenildi. ABD basınında yer alan haberlere göre; Los Angeles Adli Tıp Kurumu, 35 yaşındaki oyuncunun ölüm nedenini AIDS olarak belirtti. Kurum tarafından yayımlanan raporda, "kronik çoklu madde kullanımı" da diğer önemli sağlık sorunları arasında yer aldı.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda başlayan Daveigh Chase, 2002 yapımı 'Lilo & Stitch' filminde 'Lilo' karakterini, Oscar ödüllü animasyon filmi 'Ruhların Kaçışı'nda (Spirited Away) ise 'Chihiro' karakterini seslendirerek geniş kitlelerce tanınmıştı.

Chase, özellikle 'Halka' filmindeki unutulmaz 'Samara' performansıyla MTV Film Ödülleri'nde 'En İyi Kötü Karakter' ödülüne layık görülmüştü. Ünlü oyuncu ayrıca, HBO'nun sevilen dizisi 'Big Love'da beş sezon boyunca 'Rhonda Volmer' karakterini canlandırmıştı.

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