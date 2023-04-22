Haluk Levent'ten kötü haber
6 Şubat Depremleri'nden etkilenen illerde konserlerini sürdüren Haluk Levent, soğuk algınlığı nedeniyle yarınki konserini ertelediğini duyurdu.
Şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda soğuk algınlığı gerçirdiğini ifade etti.
Samandağ konserinin ertelendiğini belirten Levent'in paylaşımı şu şekilde:
"Fena üşüttüm dostlar. Yarın ki Samandağ programımı erteledim. Biraz dinlenmem gerekiyor. Ama bölgedeyim. Ahbaplar yarın tüm bölgelerde 23 Nisan etkinliği yapacaklar."
Fena üşüttüm dostlar :(— Haluk Levent (@haluklevent) April 22, 2023
Yarın ki Samandağ programımı erteledim.
Biraz dinlenmem gerekiyor.
Ama bölgedeyim.
Ahbaplar yarın tüm bölgelerde 23 Nisan etkinliği yapacaklar.??
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