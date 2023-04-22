Haluk Levent'ten kötü haber

Yayınlanma: 22.04.2023 - 21:43

Güncelleme: 22.04.2023 - 21:43

Şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda soğuk algınlığı gerçirdiğini ifade etti.

Samandağ konserinin ertelendiğini belirten Levent'in paylaşımı şu şekilde:

"Fena üşüttüm dostlar. Yarın ki Samandağ programımı erteledim. Biraz dinlenmem gerekiyor. Ama bölgedeyim. Ahbaplar yarın tüm bölgelerde 23 Nisan etkinliği yapacaklar."