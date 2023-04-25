Hande Erçel acı haberle yıkıldı
Oyuncu Hande Erçel'in dedesi Metin Erçel, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Erçel'in, acı haber sonrası dedesinin cenaze törenine katılmak üzere Bandırma'ya gittiği öğrenildi.
Oyuncu Hande Erçel'in dedesi Metin Erçel, kanser nedeniyle tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Erçel, acı haber sonrasında dedesinin cenaze törenine katılmak üzere Bandırma'ya gitti.
Metin Erçel’in cenazesi ikindi namazına müteakiben Haydar Çavuş Camii’nde kılınan namazın ardından askeri törenle Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
Hande Erçel dedesinin vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.
Erçel'in annesi Aylin Erçel, mücadele ettiği kansere yenilerek 2019 yılında hayatını kaybetmişti.
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